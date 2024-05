¿Cody Rhodes en Speed? Esto opina el Campeón de WWE

Cody Rhodes es actualmente la cara de WWE, siendo el Campeón Indisputable de la empresa y aunque se piensa que solo puede podría participar en SmackDown o RAW, tiene su opinión sobre el nuevo programa Speed.

Recientemente en una pática en Culture, Connection & Creative: WWE on X, junto a Triple H. En una entrevista exclusiva, «The American Nightmare» compartió sus pensamientos sobre la emocionante posibilidad de involucrarse con «WWE Speed».

Rhodes expresó su entusiasmo por la naturaleza dinámica del programa. Él describió la experiencia como un desafío único, donde los luchadores no solo enfrentan a sus oponentes, sino que también luchan contra el reloj.

« Estoy totalmente de acuerdo en ser parte de un combate de ‘Speed’. Hay algo muy de la vieja escuela en ‘Speed’ en términos de que algunas luchas no duran mucho y creo que es impresionante ver lo que se ha hecho hasta ahora.

En cuanto al futuro de «Speed», Rhodes compartió sus ideas sobre la inclusión de estrellas de la WWE que podrían sorprender en este formato. Nombró a figuras como Bron Breakker y Omos como ejemplos de luchadores que podrían ofrecer emocionantes encuentros dentro de «Speed», desafiando las expectativas y agregando una nueva dimensión al espectáculo.

«Me gustaría ver a un par de tipos que no necesariamente asociarías con ‘Speed’ o crees que tal vez sean pesos semipesados, piensas que tal vez sean pesos crucero, me gustaría ver a alguien así. Un Bron Breakker o alguien como un Giant Omos en ‘Speed’«