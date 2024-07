¿Cody Rhodes en Marvel?: «Hawkeye o Green Lantern»

El miembro del Salón de la Fama de WWE «The World’s Strongest Man» Mark Henry elige un personaje en Marvel para el Campeón Indiscutible, «The American Nighmare» Cody Rhodes. Esto después de que mi compañero en SÚPER LUCHAS Juan Carlos Reneo publicara un artículo compartiendo su opinión sobre qué personaje de DC sería ideal para Batista, quien, al contrario que el luchador de segunda generación, sí está desarrollando una carrera estelar en Hollywood; en «La Casa de las Ideas» dio vida a Drax El Destructor.

«No sé si Cody Rhodes sería el Capitán América. Si tuviera que decir que Cody es un personaje, lo haría más del tipo Green Lantern porque su voluntad es fuerte y se niega a decepcionar a alguien, quiere levantar a todos a su alrededor. Está dispuesto a construir algo para todos en lugar de para uno solo. Probablemente más como Hawkeye, un tipo que lleva su corazón en la mano y es un tipo de gadgets, es un tipo de trucos. No le pondría la etiqueta de ‘chico totalmente americano’, aunque use el corte de pelo y el equipo de Homelander», comenta el veterano en The Angle Podcast.

Cabe una aclaración: la chamarra de Cody Rhodes no está inspirada en Homelander, el personaje de ‘The Boys’. Asimismo, si bien todavía no se le puede considerar un actor estrella, el campeón sí está iniciándose en la actuación y en 2025 estrenará la película ‘The Naked Gun’ con los icónicos Liam Neeson y Pamela Anderson. De la misma manera, también es de señalar que ya ha tenido un papel en las series del «DC Universe» dando vida a Derek Sampson en ‘Arrow’ en un total de siete episodios de 2016 a 2018.

