Un nuevo año ha iniciado y AEW Dynamite demostró que inició con todo, mostrando un buen espectáculo en la noche del año nuevo en Jacksonville, el cual también le reportó buenos números en los ratings televisivos.

A pesar de que AEW ha estado enfrascado con NXT en las famosas «Wednesday Night Wars», Cody Rhodes manifestó recientemente en una entrevista con Yahoo Sports que NXT no es su problema, ni ellos tampoco eran el problema de NXT. Lo único cierto es que hemos visto cómo ambas marcas se esfuerzan por brindar el mejor producto en las pantallas, y al final del día, es el aficionado el que sale ganando con todo esto.

► Cody Rhodes tiene palabras de elogio para el talento de AEW

El vicepresidente ejecutivo de AEW, Cody Rhodes, se dio un tiempo para hablar con SPORT1 en Alemania. Cody cree que el crecimiento de los talentos en All Elite Wrestling se ha distinguido porque se han adaptado rápidamente a lo que demanda la televisión en vivo.

«Hay personas que definitivamente están por delante de la curva de aprendizaje considerando que nunca han estado en televisión, por ejemplo, Darby Allin o Kris Statlander. No sabía quién era Kris Statlander hace un mes. Ahora, no puedo imaginar a AEW sin ella. Statlander es un talento increíblemente especial y queremos cultivar eso. Estoy realmente impresionado con gran parte de nuestro elenco por cómo se han desenvuelto haciendo televisión en vivo».

El objetivo de Cody y AEW es ser un híbrido entre la lucha libre profesional de hoy y la de antaño, pero también son conscientes de que el tener éxito en aquello incluirá pasar por una línea peligrosamente delgada para convertirse en una parodia.

«Dicen en la lucha libre, ‘Lo que es viejo, es nuevo’. Hay gran parte de la lucha del territorio, e incluso de la época de la lucha previa a Crockett, previa a la televisión, que mostraron tantas historias y elementos geniales para llevar al cuadrlátero y contar un historia dentro del mismo. Ser capaz de hacer eso en la televisión mundial es enorme, pero también tenemos que hacer todo lo posible para no convertirnos en una parodia de lo viejo.»

«Tienes que darle a la gente el paquete completo: algo viejo, algo nuevo. Estamos fusionando esos mundos. Me gusta Memphis Wrestling, la lucha del sur. Me deleito con esa vieja escuela, pero no en la vieja escuela perezosa. Si combinas eso con la nueva escuela y creas algo nuevo como lo hace Darby Allin o MJF, la gente te hará saber cuánto lo aman.«

Cody también se dio un tiempo para alabar al actual Campeón Mundial AEW, Chris Jericho. Rhodes reveló que Jericho ha participado en televisión todas las semanas y ha desempeñado un papel crucial y útil tras bastidores.

«No quieres alabar a Chris porque es un imbécil, pero tienes que darle herramientas. Cada semana, Chris Jericho hace algo que me recuerda lo importante que es para la empresa. Es una gran parte de esto»