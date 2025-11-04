El actual Campeón WWE, Cody Rhodes, explica que su carrera como luchador está más cerca del final que del comienzo. Esto después de haber derrotado a Drew McIntyre en Saturday Night’s Main Event y en espera de que se confirme su combate para Survivor Series.

► El futuro de Cody Rhodes

“Recuerdo haber escuchado a alguien decir que realmente no existe tal cosa como el equilibrio; o estás haciendo una cosa o estás haciendo la otra. He intentado todo lo que puedo para juntarlo… No me importa tomar el jet privado que me deja en casa a las tres de la mañana en lugar de llegar a las 5 de la tarde del día siguiente. Solo intento estar en la mesa del desayuno con mi hija mayor. Ahora hay chicos que tienen autobuses de gira, y esos son mini hogares, así que puedes tener tu vida”.

“Llegas a un punto en el que hay solo hasta cierto límite… solo puedes seguir por tanto tiempo. Y creo que sé cuál es mi número, hasta dónde me gustaría llegar con esto”.

“Tuve la suerte de que mi papá… él ya estaba fuera del juego. Estaba dentro como productor… pero estaba fuera del ring, así que era el padre número uno en cada partido. Entrenaba a nuestro equipo de fútbol… Me gustaría que, cuando mis hijas lleguen a esa edad, yo ya no esté viajando tan seguido”.

“Lo que diría es que probablemente mi último contrato con WWE, o el próximo contrato que firme, probablemente será el último y terminaré mis días con WWE. Es la casa que me construyó y es la casa que me trajo de vuelta y me puso en esta maravillosa, maravillosa posición”.