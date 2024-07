Cody Rhodes: «El documental de WrestleMania XL…»

«WWE lanzó su muy comentado documental de WrestleMania el 3 de julio. El documental estuvo bien elaborado, pero fue una versión muy censurada de lo que sucedió (…)». Así comenzaba Dave Meltzer contando lo que no se mostró en el documental de WrestleMania XL. Una película que llamó mucho la atención por varios motivos, desde el runrún de que The Rock lo estaba atrasando, hasta el hecho mismo de su realización habida cuenta de la popularidad del evento de WWE.

► Cody Rhodes del documental de WrestleMania XL

De ella hablamos hoy también a través de las recientes declaraciones de Cody Rhodes en Insight with Chris Van Vliet cuando el reconocido entrevistador le preguntó acerca de que el documental rompe con el kayfabe, empezando por su rivalidad con Roman Reigns y The Rock.

«Bueno, con el documental detrás de escena, creo que eso es tan lejos como deberías llegar. No porque no quiera que la gente sepa, sino porque la leyenda se supone que es más genial que el hecho. Así que viendo el documental la otra noche, siento que la gente tiene todas estas preguntas y hay como diferentes perspectivas e interpretaciones y me gusta eso más que alguien diciendo definitivamente no, esto es lo que realmente pasó. Además, me gusta que Rock, Roman, yo, Seth y Triple H parezcamos como si estuviéramos involucrados en un robo a un banco, pero tengamos diferentes historias cuando nos atraparon los policías. Como que todos en el interrogatorio [dicen] fue él, fue él, fui yo… me gusta eso».

¿Qué te pareció el documental de WrestleMania XL?