¿Cody Rhodes vs. The Rock? ¿Cody Rhodes vs. Roman Reigns? ¿The Rock vs. Roman Reigns? ¿Triple Amenaza entre Rhodes, Rock y Reigns? Desde que concluyera la exitosísima última edición de WrestleMania, hace ya más de medio año, conocemos reportes sobre cuál será la lucha principal de la siguiente entrega.

Pero «The American Nightmare» quiere jugar al despiste, como expuso durante reciente entrevista con Dayna Roselli en Vegas Revealed.

Y ahora, en una entrevista aún más reciente, también desde Las Vegas, sede de esa esperada WrestleMania 41, con The Schmo, Cody Rhodes insiste en que no hagamos caso a las especulaciones.

Aparte del «main event» y de tal vez un presumible «co-main event», que seguramente girarán en torno a ese triángulo Rhodes-Rock-Reigns, el resto del menú de WrestleMania 41 luce un tanto difuso. Obviando, claro está, el hecho indiscutible de que John Cena tendrá algún combate notorio, pues este será su último «Show de los Shows», dado su retiro a finales de 2025.

