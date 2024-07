El presente Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, ve grandes cosas en el futuro de «Dirty» Dominik Mysterio. De hecho, de alguna manera, se ve a sí mismo en él y cree que así como él ganó el título mundial en WrestleMania 40, el integrante del Judgment Day podría hacerlo en WrestleMania 50.

► Cody Rhodes de Dominik Mysterio

«[Dominik Mysterio] es claramente, y sé que la mayoría de las personas dicen cosas terribles y negativas sobre Dom en su vestuario actual, pero Dom es el tipo que yo era en WrestleMania. Tal vez sea en WrestleMania 50. ¿Quién sabe cuándo será? Pero ese es alguien a quien vas a ver crecer frente a ti y claramente está cumpliendo al más alto nivel. Cada fan y cada luchador pueden definir ‘luchador’ de manera diferente. Puedes definirlo por los mejores movimientos, la tasa de trabajo. Lo defines por la mayoría de entradas vendidas, por los promos. Pero realmente, el área en la que está impactando es el interés humano. La conexión. Alcanzar sobre la barricada, a través de las líneas estatales, a través de las líneas de países. Todo eso. Eso es, no yo, lo que significa ser un luchador», dice a DDP.

Y así como Dominik no busca complacer a nadie que no sea Rhea Ripley, «The American Nightmare» acepta que no puede complacer a todos:

«¿Has visto Parks and Rec? Hay un episodio realmente genial donde Leslie se postula para el consejo de la ciudad, y hay un tipo que la odia sin razón. Simplemente tiene algo en su contra. Ella organiza una noche de bolos y, aunque no se supone que lo haga, pasa tiempo tratando de ganárselo. El mensaje es que eso nunca va a suceder. Así es como me siento estos días. Prefiero divertirme y disfrutar con las personas que son parte de todo esto y con los fans. Es agradable demostrar que los fans tienen razón y también es agradable demostrar que los críticos están equivocados, pero ya no es mi enfoque principal. Durante mucho tiempo, tenía una espina clavada, queriendo cambiar la opinión de los críticos. Puedes hacerlo hasta cierto punto, pero cuando lo haces, puedes descartar a los que están ahí mismo, diciendo, ‘Hey, te apoyamos.’ ¿Por qué enfocarse tanto en los críticos?», comenta Cody a Chris Van Vliet.