El actual Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, tuvo recientemente una reunión de antiguos compañeros de la escuela secundaria. Como era de esperar, el «American Nightmare» fue recibido como una estrella por las personas con las que había compartido su juventud en clase. Pero hubo un detalle que pudo haber salido mejor.

► Una reunión «decepcionante»

Durante su reciente visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el luchador contó que no llevó consigo el cinturón de monarca:

“Hay algunas reglas principales en el entretenimiento deportivo y la lucha libre profesional, y esa noche rompí una. Siempre lleva el cinturón. No lo llevé. No sé qué estaba pensando, era como una cita nocturna con mi esposa. No lo llevé, y, vaya, fui una decepción para mis compañeros de clase. Nos conocíamos, esto era la secundaria, estábamos de vuelta en eso. Varias personas se me acercaron, y los recordaba. ‘Muy bien, te vi en,’ creo que vieron WrestleMania. ‘¿Podemos tomarnos una foto?’ Absolutamente, sí. ‘¿Trajiste el cinturón?’ No lo hice. ‘Ah, bueno, sí. Qué gusto verte. Vamos al bar.’ Fue un bajón total. Querían el cinturón. Fue un verdadero momento de secundaria.”

Cody estudió (y destacó como luchador) en la escuela secundaria Lassiter High School, localizada en la ciudad de Marietta en su estado natal de Georgia. Entre sus alumnos notables se encuentra también la miembro del Salón de la Fama Lita. Entre otros nombres notables de los deportes y más ámbitos.