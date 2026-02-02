Cody Rhodes: «De niño no quería ir por estar gordo»

«La Pesadilla Americana» Cody Rhodes habla de muchos temas, también de WWE, pero algunas cosas bastante extrañas. ¡No te pierdas sus declaraciones durante una entrevista en Grave Conversations con el actor David Dastmalchian, con el que comparte el elenco de la próxima película de Street Fighter!

► En palabras de Cody Rhodes

Cuando ya no esté

“Estoy más preparado para el ‘servicio’ que para la muerte en sí… porque ni me voy a enterar. Y por favor: no me quemen. No quiero que nadie diga ‘creo que quería ser incinerado’. No. Yo dije que no. No quiero estar bajo tierra. Prefiero un mausoleo, arriba. Quiero que el mundo de la lucha vaya en gimmick completo. Y entiérrenme como el American Nightmare, con la bata, como soy. He dado y he tomado mucho de la lucha libre. Me encanta. Si voy a irme, quiero irme como un ‘superhéroe’.”

Conocer a David Dastmalchian

“Cuando te conocí me intimidaste, me emocioné, y pensé: ‘¿qué va a hacer este tipo con esto?’ Verte crear en el momento fue impresionante. Eres muy talentoso.”

¿Qué le diría a su reflejo?

“Me diría: ‘Bájate del pedestal’. He sido guapo mucho tiempo y das cosas por sentadas… y ahora, cuando eso empieza a caer, te toca volver a conectar con el niño inseguro. Quiero encontrar a ese niño de sexto grado que no quería ir al parque acuático por la barriga. Ese era yo. Necesito verlo otra vez.”

Los artistas «cancelados»

“Hoy en día tienes que tener cuidado… no sabes quién está cancelado ahora mismo. Pero también tienes que ir con el corazón.”

Hablar en el ascensor

“Que estar en un ascensor con alguien no signifique que haya que hablar. No necesitamos compartir este momento. Solo compartir el ascensor. Si alguien me dice ‘vaya lluvia’, yo literalmente no contesto. Lo atravieso con la mirada. No es tan importante.”

Primera lucha de verdad

“Me gustaría decir que luché con bebés cuando nací pero tuve ictericia y estuve en la incubadora. Luché en una iglesia, habría 60 personas. Yo no sabía qué hacía. Hice lo primero bien… y cuando el otro salió del ring, yo estaba tan perdido que le grité: ‘¿Qué sigue?’ Me miró con una mirada asesina, como diciendo: ‘acabas de revelar la industria’. Estaba nerviosísimo. Cuando te pierdes, solo recuerda: intentas ganar e intentas no perder. Lo demás se arregla solo.”

Más allá de la lucha libre

“La gente cree que me gusta entrenar… lo odio. Sueño con el día en que tenga 50, 55, 60, con triple papada y sin pisar un gimnasio. Quiero ese estilo de vida: camisa de playa, quemado por el sol, hablando del radiador del coche… sin entrenar nunca más.”

Otra idea equivocada sobre él

“La gente piensa que soy mucho más simpático de lo que soy. Mucho más. Mi hermano es el tipo más amable del planeta. Si conocen a Dustin y luego me conocen a mí… notan el contraste.”

¿Qué quería ser de niño?

“De pequeño quería ser luchador… y también quería ser presidente. Me hacía discursos en el espejo y tenía una parte donde decía: ‘aunque no vivamos aquí, mientras haya amor…’. Mi padre amaba el teatro político. Tu trabajo ahí es: pararte, verte bien, decir lo que el país necesita oír, y seguir.”

Prioridades

“Todo lo profesional es secundario a que ahora tengo una bebé de menos de seis meses y una niña de cuatro. Ser padre es lo número uno.”

Futuros yernos

“Quiero hacerles muy difícil a los hombres que entren en la vida de mis hijas… no con la escopeta en la mesa, sino poniendo el estándar alto.”