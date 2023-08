Cody Rhodes: «Creed en mí, como mi padre lo hizo»

Cody Rhodes no fue capaz de cumplir su destino pero está en camino de una segunda oportunidad y quiere que los fans lo crean, como hizo su padre, Dusty. De ello estuvo hablando recientemente en Sports Illustrated. The American Nightmare recuerda al American Dream, cómo siempre confió en que triunfaría -a excepción de sus dudas cuando era Stardust- y cómo sigue buscando cumplir su sino de ganar el Campeonato WWE.

► El destino de Cody Rhodes

«Pensé mucho en él durante WrestleMania. Pensé en lo silencioso que habría estado porque realmente estaba sucediendo. Él creía que sucedería. Al final de su vida, cuando yo era Stardust, fue cuando tuvo sus primeras dudas. Me alegra haber podido sacudir esas dudas. Él fue mi mayor apoyo y siempre creyó que sucedería, y así fue«.

«Quiero hacer cosas que mi padre nunca hizo. Sé que suena audaz, pero esa es mi actitud. Así era mi padre, y eso es lo que me inculcó. ¿Conseguir 10,000 personas para un espectáculo fuera de la WWE en All In? ¿Ayudar a comenzar una nueva compañía? Eso es lo que mi padre me enseñó. Eso es lo que hay en mí».

«En el mundo del entretenimiento, algunas cosas son ficticias. Con esto, están viendo algo 100 por ciento real. Incluso Paul Heyman, y no somos amigos en absoluto, escuché que dijo una vez: ‘Una de las cosas que hace que la gente aplauda a Cody es que es honesto con ellos’. He aprendido a ser honesto con ellos. En ocasiones anteriores, si no lo era, me lo hacían saber.

«Por eso la gente debería creer. Seguiré siendo honesto con ellos. No estoy simplemente tratando de destronar a un tipo que ha bloqueado su propia era por la cantidad de tiempo que ha tenido el título, y yo estoy tomando los caminos para lograrlo«.