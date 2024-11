Desde que The Rock regresó en Bad Blood en el pasado mes de octubre, muchos han seguido especulando sobre cuáles podrían ser los planes de «The Great One» para el nuevo año, especialmente con Royal Rumble 2025 y WrestleMania 41 en el horizonte. Recordemos que previo a eso, la última vez que The Rock estuvo en las pantallas de la WWE fue durante la noche posterior a WrestleMania 40, donde le dijo a Cody Rhodes que se ausentará por un tiempo, pero que irá tras él a lo que vuelva, siga siendo o no el Campeón.

► The Rock podría volver en Royal Rumble 2025

Cody Rhodes ha sido mencionado como uno de los futuros oponentes de The Rock, pero desde que Roman Reigns se convirtió en un tipo bueno el verano pasado, es posible que The Rock termine luchando con el «Jefe Tribal Original», especialmente porque ese parecía ser el combate inicial para WrestleMania 40. Sin embargo, en una entrevista reciente con Adrian Hernandez, The American Nightmare explicó que los fanáticos se sorprenderán cuando escuchen los planes para WrestleMania 41, y compartió lo comprometido que ha estado Rock con la preparación para el próximo año.

«The Rock es el director de la junta. El hombre que es el ‘Jefe Final’, Dwayne Johnson es diferente del ‘Jefe Final’, y su forma de pensar fuera de la caja con Nick Khan y Triple H es parte de la era récord de la WWE… ya sea que esté en el ring o no, todavía está muy involucrado con lo que sucede en 41. Sé cuándo regresará, sé a quién vendrá a buscar, sé qué esperar, pero lo que puedo decir sobre WrestleMania 41 es que sigan los rumores. Sigan girando. Disfruten del discurso, pero creo que lo que obtendrán los sorprenderá a todos».

Aunque parece probable que Rock esté involucrado en WrestleMania 41, siguen circulando rumores sobre la posibilidad de que el «Jefe Final» aparezca en el Royal Rumble 2025, por lo que habrá que ver cuál será el plan definitivo para «The Great One» y cuál de los dos combates que se han especulado para él se concretará.