Unas horas atrás recordábamos la emotiva entrada de John Cena en WrestleMania 39 acompañado de varios niños de la fundación Make-A-Wish, recordando que The Champ tiene el récord de deseos cumplidos con más de 650. Y es que para ser una estrella como él tienes que conectar con los fanáticos, desde los más pequeños a los más grandes.

Nunca ha habido y probablemente nunca haya nadie como el 16 veces Campeón Mundial pero hay quienes consideran que Cody Rhodes es quien tomó su testigo como cara de WWE, como chico de oro, como alguien a quien el público adora, como alguien que tiene carisma, que es capaz de dar buenas luchas, que utiliza de maravilla el micrófono…

No se trata de usar a los niños para alcanzar el estrellato sino de sinceramente preocuparse por ellos porque eso es fundamental para construir a una figura incónica como lo es John Cena. Y como puede serlo Cody Rhodes algún día. Alguien que también tiene ese corazón, como ha demostrado en incontables ocasiones en el pasado, como hizo nuevamente en un reciente house show de la compañía en el que detuvo todo para consolar a un niño que estaba llorando entre el público.

“Después del evento, había una gran cantidad de fanáticos junto al ring y Cody se tomó el tiempo para firmar autógrafos a todos los que estaban allí. En medio de todo el bullicio, Cody notó a un niño llorando cerca de la barrera. Sin dudarlo, Cody detuvo todo lo que estaba haciendo, levantó al niño, lo consoló, habló con él y finalmente lo entregó a sus padres. Fue un gesto increíble por parte de Cody”.

There was a CRUSH of fans at ringside post show and Cody signed every autograph in sight.

Cody saw this kid crying up against the barricade, stopped everything, lifted him up, comforted him, talked to him and handed him to his parents.

Badass. pic.twitter.com/G8MxCLsbFN

— Matt Koon (@mattkoonmusic) May 22, 2023