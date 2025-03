Cody Rhodes confirma que será parte del SmackDown en España

Aunque no tiene combate estipulado para Elimination Chamber: Toronto, Cody Rhodes será uno de los principales protagonistas del «PLE», por la presunta respuesta que dará a The Rock acerca de si quiere venderle su alma y ser un modélico campeón corporativo al gusto de «The Final Boss». Y con todo, Rhodes no deja de mirar hacia WrestleMania.

A través de redes sociales, «The American Nightmare» comparte hoy su calendario del mes de marzo. Y más allá de ciertas conjeturas —considerando que coincidirá con John Cena sobre varios shows—, la mejor noticia está en su tercera cita del mes: el Campeón Indiscutible WWE da cuenta de su participación en el episodio de SmackDown que tendrá lugar el 14 de marzo desde la Olimpic Arena de Badalona (Cataluña, España).

Cabe decir que, como expreso en el título de la nota, se trata de una confirmación, pues en las imágenes promocionales de este evento aparece Rhodes y la propia Olimpic Arena lleva tiempo mencionándolo en su promoción.

► SmackDown BCN, aún difuso

Por ahora, sin embargo, desconocemos realmente quiénes aparecerán en las pantallas dentro de 13 días sobre la Ciudad Condal, dado que WWE evita realizar anuncios con tanta antelación para sus shows semanales. En teoría, habrá que esperar hasta una semana antes.

Rhodes no detalla si aparecerá frente a las cámaras o como parte de algún «dark match», aunque siendo su marca habitual y estando camino hacia WrestleMania, cabe pensar en la primera vía. Asimismo, tampoco sabemos si Charlotte Flair, Chelsea Green y Dominik Mysterio, las otra Superestrellas confirmadas, harán lo propio.

Sí que podemos asegurar, en cambio, que cuanto menos, los presentes en la Olimpic Arena disfrutarán de la presencia de Gunther y AJ Styles, quienes se batirán el cobre por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en posesión del austriaco.