Durante sus tiempos como agente libre -después de abandonar la WWE en 2016, etapa durante la cual también pasó por TNA, NJPW o ROH antes de fundar AEW– el actual Campeón Indiscutible Cody Rhodes compartió el cuadrilátero con su compañera luchadora Candice LeRae, quien antes de unirse al imperio del pro wrestling en 2017 tuvo una carrera de aproximadamente 15 años como independiente. Y allí las dos Superestrellas se encontraron una vez, como el «American Nightmare» recuerda con Bayley, la Campeona WWE, en What Do You Wanna Talk About?.

► Cody Rhodes vs. Candice LeRae

«Así que una vez, ella me hizo un suplex en los independientes, y la broma que solía hacer era que las dos personas más fuertes con las que he estado en el ring eran, una era Brock Lesnar, y la otra era Candice, como si me hubiera lanzado por el techo».

Después de escuchar a su compañero, «The Role Model» compartió sus propos pensamientos sobre la «Poison Pixie»:

«Solía ir a los shows independientes en la escuela donde entrené y ella estaba luchando contra Gail Kim, como que la admiraba en cuanto a estar en los independientes y ser una chica de California, ella estaba en SoCal y yo en NorCal. Hicimos equipo una vez y luchamos una vez … quiero decir, si ella tiene su momento, espero que sea contra mí».

