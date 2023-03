Cody Rhodes confirma que Brandi Rhodes estará en WrestleMania 39, pero también aclara que no estará haciendo nada en particular. Esto en su reciente entrevista en WrestleJoy. Casi podríamos preguntarnos: ¿y qué iba a hacer? Luchar, no. Mánager, tampoco es. Interceder en su lucha con Roman Reigns, eso sería malo para su esposo. En cambio, compartir con él el momento y su posible victoria más importante de su carrera, ahí sí tiene que estar.

> Cody Rhodes habla de Brandi Rhodes en WrestleMania 39

“Siempre corro el riesgo de decir demasiado, y trato de tener cuidado cuando digo cosas como esta, pero no hubiera tenido la oportunidad de ser agente libre a menos que Brandi Rhodes hubiera tomado una decisión determinada. Esa fue una decisión desinteresada. Entonces, cuando me ves por ahí y digo que no puedo hacerlo sin Brandi, no estoy mintiendo. Eso es cien por ciento.

“No estoy hablando de nada específico, solo de tenerla ahí afuera porque una de las cosas es que, cuando sientes que tienes una percepción de algo, a veces no entiendes que ese no es realmente el caso. Estar cerca de los fanáticos, ya sea en el entretenimiento deportivo o en la lucha libre, vale la pena. Porque son los mejores fans del mundo. Sé que a veces es fácil para nosotros ver las redes sociales y decir que no lo son, pero realmente lo son.

“Ustedes son los mejores fanáticos del mundo, y estoy emocionado de verla codearse con todos ellos. Ir a Hollywood y experimentar lo que es no solo estar en WrestleMania, sino caminar, ¿sabes? Y quiero ser claro, ella no está haciendo nada en WrestleMania. Solo digo que estoy muy emocionada de que ella esté allí. Literalmente no podría estar allí sin ella. No estoy mintiendo. Así que es tanto su momento como el mío. Siempre estaré enamorado de ella y estaré en deuda con ella”.

