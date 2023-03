Cuando Cody Rhodes gane el Campeonato WWE y se presente en Raw tras WrestleMania 39 todos le cantarán: “¡Te lo mereces!”. Cabe mencionarse que será el Campeonato Universal Indiscutible WWE, pero entendemos que esto no tiene importancia; aunque sería interesante que se quedara con uno de los cinturones y a ver qué pasaría con el otro. Pero dejemos eso para otro momento. Sin duda, el ‘American Nightmare’ se merece el título máximo. Pero no solo él, también Brandi Rhodes, como el luchador señala en Superstar Crossover with Josh Martinez.

REIGNS. RHODES. WRESTLEMANIA.

Can @CodyRhodes dethrone @WWERomanReigns this April at #WrestleMania or will the Head of the Table reign supreme? pic.twitter.com/TuTzUCgBtc

— WWE (@WWE) January 31, 2023