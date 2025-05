De fracaso a alegría: Cody Rhodes y la atracción Stardust

El pasado 22 de mayo, Universal presentó al mundo el parque de atracciones Epic Universe y allí estuvieron Cody Rhodes y su esposa, Brandi, para la apertura.

Y durante el evento ambos estuvieron comentando muchas cosas, como el papel del ensueño que el «American Nightmare» querría interpretar en Hollywood. También, se reveló que dentro del parque hay una atracción llamada Stardust Racers, nombrada en honor al personaje Stardust del propio Cody.

“Bueno, me siento honrado. De verdad. El punto más bajo de mi carrera se ha convertido en alegría para muchas personas. Lo gracioso es la cantidad de gente que ha venido por aquí y ha compartido su experiencia en Instagram, Twitter, TikTok o lo que sea. Todos me han enviado mensajes individuales sobre esta montaña rusa, y aún no la hemos montado. Ese es el gran pendiente. Si se va a llamar Stardust, quiero que realmente nos lleve a la quinta dimensión. No he escuchado más que cosas buenas.”