Cody Rhodes, atacado por Carmelo Hayes al terminar WWE Raw

No necesitó ponerse las mallas y las botas para entrar en acción pero Cody Rhodes vivió un episodio tenso durante el programa de WWE Raw del 27 de enero cuando CM Punk y él se encararon y el «Best in the World» puso en duda que pudiera seguir ostentando el Campeonato Indiscutible porque «nadie es Superman» para luego amenazarlo con ganar el Royal Rumble e ir a por él a WrestleMania 41. El «American Nightmare» tampoco se hizo de menos y le recordó que él tiene el título, que si bien en el pasado era él quien lo perseguía ahora los papeles se han invertido, y que estará preparado para lo que siga después. En el evento premium del 1 de enero, estará poniendo el cinturón en juego contra Kevin Owens.

The full segment between CM Punk and Cody Rhodes 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/g5ouRuNPac — Fightful Wrestling (@Fightful) January 28, 2025

► Al terminar WWE Raw

Y la noche no acabó ahí para Cody. Después de que el show saliera del aire en el State Farm Arena de Atlanta, Carmelo Hayes sorprendió a todos atacándolo. Además, el ex Campeón NXT anunció que también estará en el Royal Rumble. No obstante, las buenas noticias no fueron mucho más allá para «Melo» ya que después de sacar una mesa de madera de debajo del cuadrilátero el campeón contraatacó, le aplidó su Cross Rhodes y finalmente le hizo atravesar la misma con una Powerbomb. Aún así, poco a poco Carmelo va demostrando que ha llegado al elenco principal para conseguir todo. No se espera que gane la batalla real de 30 hombres pero veremos qué sucede cuando el combate comiece.

They saying I’m buried but I’ve never felt more alive 😈 See you at the Royal Rumble 🎯 pic.twitter.com/HojcVyEV5A — Carmelo Hayes (@Carmelo_WWE) January 28, 2025

Carmelo Hayes had a measage for Cody Rhodes after #RAWonNetflix went off the air. It didn’t quite turn out as he hoped. #WWERAW #RoyalRumble pic.twitter.com/MIX0K4RGkJ — The Cash $hit Podcast (@thecashshit) January 28, 2025