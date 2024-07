¿Cody Rhodes aspira a ser Presidente?

El presidente Joe Biden recurrió a su cuenta de Twitter y confirmó que ha decidido no buscar la reelección y se retirará de la carrera presidencial estadounidense de este año, dejando a su Vicepresidenta, Kamala Harris, para que tercie en la contienda electoral. Su salida ha provocado una variedad de reacciones, incluso de la comunidad de lucha libre profesional.

Embed from Getty Images

► Cody Rhodes y la Presidencia de los Estados Unidos de América

En los últimos años, ha habido unos cuantos luchadores que se han involucrado en política. Esto incluye a personajes como el Salón de la Fama WWE, Kane, Matt Morgan, entre otros. De hecho, incluso Cody Rhodes había lanzado previamente su nombre a la palestra política.

Recientemetne, Cody Rhodes respondió a un fanático que le pidió vía Twitter que, tras el anuncio de Biden, diera un paso al frente y se postulara para presidente de los Estados Unidos. The American Nightmare luego dio una respuesta muy interesante, ya que afirmó que podría hacer eso algún día.

– «Cody Rhodes, es hora de que des un gran paso adelante, amigo.»

– «Tal vez algun dia«

Curiosamente, Cody Rhodes declaró anteriormente que ya no quería postularse para la presidencia de los Estados Unidos, pero parece que ahora ha cambiado de opinión. Sin embargo, incursionar en la política no es una tara fácil y habrá que esperar y ver si The American Nightmare terminará postulándose para presidente o alguna otra dignidad en el futuro, ya que muchos esperan que pueda marcar la diferencia.