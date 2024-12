Cody Rhodes apunta a los 100 combates en el 2024

Cody Rhodes no estuvo presente en el reciente evento premium, Survivor Series, pero no quiere decir que ha estado quieto, ya que está en medio de una intensa rivalidad con Kevin Owens, con quien buscará saldar cuentas el próximo 14 de diciembre en la transmisión especial de NBC de Saturday Night’s Main Event, poniendo su título en juego.

► Cody Rhodes: 95 combates en el 2024 y contando

Cody Rhodes ha demostrado su valía como campeón y fiel al estilo de luchadores como John Cena, ha optado por trabajar incansablemente durante los eventos (televisados o no), poniendo en juego su título. Actualmente, es el «caballo de batalla» de WWE puesto que es el que tiene la mayor cantidad de combates disputados en este año.

Como señaló un fanático en X, Cody Rhodes lidera actualmente las listas de la mayor cantidad de combates luchados en 2024 con 95. Jey Uso le sigue con 83, y más lejos, están Damian Priest, LA Knight y JD McDonagh, para completar el top 5; sin embargo, con un registro que difícilmente será superado por otra Superestrella, The American Nightmare tiene otro plan en mente.

Precisamente, el Campeón Indisputable WWE notó los récords en las redes sociales y respondió a través de su cuenta X, diciendo que planea llegar a los 100 combates antes de finalizar el año.

«🤯 ¡Tengo que llegar a 100!»

A principios de este mes, Cody Rhodes publicó un calendario de las fechas que le quedan para luchar antes de finales de 2024. Con el combate número 96 asegurado para este sábado, The American Nightmare podría llegar a los 100 el 27 o el 28 de diciembre, si es que lucha o no (en un combate televisado o no) en SmackDown este día viernes, porque podrían preservarlo para su combate contra Kevin Owens el sábado. Además, tiene previsto aparecer durante los eventos en vivo del 26 al 30 de diciembre, de manera consecutiva, por lo que el hito es bastante factible para el Campeón Indisputable, aunque no necesariamente vaya a culminar el año en tal condición.