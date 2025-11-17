Cody Rhodes analiza el cambio a rudo de John Cena

En la edición de este año de Elimination Chamber, John Cena hizo el cambio al bando rudo y atacó a Cody Rhodes, con la finalidad de lograr el Campeonato Mundial número 17, lo cual se daría en WrestleMania 41. Sin embargo, los fanáticos no aceptaron del todo esa decisión ni la forma en que se manejó la historia dentro de su gira de despedida, aunque Cena sí fue abucheado durante esos meses, hasta que finalmente volvió al bando bueno tras SummerSlam 2025.

► Cody Rhodes defiende a John Cena

Hoy en día, la breve etapa como rudo de John Cena tuvo numerosas críticas, pero Cody Rhodes, quien sufrió los estragos de este cambio, señaló durante una entrevista en «ALL THE SMOKE» que no fue una mala decisión, y añadió que, aunque los fans no estuvieran de acuerdo con Cena, le fueron leales a pesar de todo.

«Hemos llegado a un punto en el que, cuanto más dure mi etapa como rudo, menos capaz soy de convertirme en este tipo malvado y demoníaco. De hecho, lo vimos recientemente con John Cena. Admiraba que aceptara el reto y me encantó que se decantara por la idea de ser un villano al final, pero tienes décadas de credibilidad construida con la audiencia».

«Supongo que hoy en día es más fácil ser un rudo. ¿Mientras que en 2025, ahora, y en los últimos cinco años, los técnicos eran prácticamente una especie en peligro de extinción?».

Cody Rhodes señaló que ser técnico no ha estado de moda desde los 80, pero opinó que ser técnico hoy en día se trata de ser auténtico en lugar de heroico, y eso es lo que él busca imprimirle a su personaje, de la misma manera que Cena lo construyó a lo largo de su carrera, convirtiéndose en uno de los luchadores más queridos de toda la historia de la compañía.