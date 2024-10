Cody Rhodes: «Amo a The Rock»

A primeros de mes, Cody Rhodes hablaba de su relación actual con The Rock como problemática: «Tengo un amigo, o tal vez no un amigo, como una broma me envía todos los productos de The Rock. Son muchos. Perfil profundo. Papatui, Zoa, Teremana. Estos productos, si los necesitara desesperadamente, aún tendría un problema. Todavía tengo cierto problema por la situación personal que se ha desarrollado entre él y yo. No he escuchado más que cosas buenas sobre todos ellos. He visto a mi esposa bebiendo Teremana de vez en cuando. Está en algo».

► La relación con The Rock

Como novedad desde entonces, «The Final Boss» regresó a WWE al final de Bad Blood mirando atentamente tanto al Campeón Indiscutible como a Roman Reigns sin dar ninguna pista de lo que estará haciendo cuando efectivamente vuelva para tener un nuevo combate, aunque se espera que sea con el «American Nightmare» en WrestleMania 41. Pero sigamos hablando de la conexión entre ambos luchadores pues de ella ha hablado nuevamente Cody en una reciente entrevista con The Flagrant:

«Cuando ocurre algo así (el regreso de The Rock) es muy real. Los fans han tomado una decisión, y es muy real. Creo que hay una tensión persistente, ¿quizás? Yo lo amor. Crecí siendo fan de The Rock. Aún no hemos tenido una charla sobre WrestleMania y lo que pasó (en realidad, sí, en el episodio posterior de Raw, donde acordaron verbalmente volver a verse las caras). Porque apuesto a que su versión de los hechos es un poco diferente. Creo que tal vez recibió algún mal consejo y no le dieron una buena visión de ‘ok, aquí está el esquema, estas son las personas en esa mesa’. Pero, me encantaría si alguna vez pudiéramos tener esa pequeña charla pendiente.»

