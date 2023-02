Cody Rhodes y Sami Zayn son los dos rivales actuales de Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Puede que el primero no acabe de serlo en WrestleMania 39 si el segundo lo derrota en Elimination Chamber 2023. Aunque eso no le parece mal, como dijo el lunes en Raw. Y como señala también en su reciente entrevista con Peter Rosenberg en Cheap Heat. Él siempre tuvo el objetivo de ser Campeón WWE, lo que Dusty Rhodes nunca pudo ser, pero el otro sería destronar al “Jefe Tribal”.

REIGNS. RHODES. WRESTLEMANIA. Can @CodyRhodes dethrone @WWERomanReigns this April at #WrestleMania or will the Head of the Table reign supreme? pic.twitter.com/TuTzUCgBtc — WWE (@WWE) January 31, 2023

► Cody Rhodes y Sami Zayn, a por Roman Reigns

“Realmente me gusta Sami y realmente lo respeto. Durante dos años, tal vez menos, la gente ha estado esperando estos contendientes viables para destronar al campeón más grande de nuestra era. Nunca pareció que hubiera uno. Ahora, tienes dos opciones. La forma en que lo veo es que vamos a darlo todo. Sami está luchando en Elimination Chamber en su ciudad natal contra Roman. En este momento, si Roman sale de ahí, estamos luchando en el más grande WrestleMania de todos los tiempos. Las probabilidades son… no quieres apostar contra Roman Reigns, pero hay muchas probabilidades a favor de Sami Zayn. La gente me ha preguntado,:’¿a quién preferirías?’. No tengo un ‘¿a quién preferirías?’. No. Marqué mi boleto y no puedo disculparme por eso. Supongo que eso es lo que le diría a cualquiera que sea más pro-Sami que pro-Cody. Me gusta todo. Si llego allí y es Roman y puedo superar esa montaña, entonces Sami va a ser uno de los primeros tipos a los que tendré que apuntar. Estoy feliz de que las opciones estén ahí. No había opciones. Ahora hay más opciones”.