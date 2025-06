En el estelar de Money in the Bank, Cody Rhodes y Jey Uso salieron victoriosos luego de derrotar (con ayuda de R-Truth, quien regresó sorpresivamente) a Logan Paul y John Cena, recordándonos aquel momento en el que ambos también lograron una victoria por equipos en Fastlane 2023, cuando en ese entonces se convirtieron en Campeones Indisputables de Parejas.

► Cody Rhodes recuerda la conferencia de prensa posterior a Fastlane 2023

Durante el post show de Money in the Bank, Cody Rhodes se unió a los panelistas Big E, Peter Rosenberg y Vic Joseph, y aclaró la situación sobre la curiosa conferencia de prensa que dieron él y Jey Uso después de Fastlane 2023, tras su victoria por el Campeonato Indiscutible de Parejas de la WWE, admitiendo que ambos acudieron a la misma «pasados de copas».

«Tengo una confesión que hacer. Hicimos una conferencia de prensa hace mucho tiempo; debo admitirlo, debo admitirlo. Estábamos borrachos y ¡pasamos los mejores momentos de nuestras vidas!«.

Jey Uso se unió a Cody Rhodes en el panel y también se mostró contento por su victoria en Money in the Bank. Luego, llamó a The American Nightmare su hermano de otra madre (provocando que el público cantara «Cody Uso»), mencionando que pudieron retomar su sociedad como si nunca se hubieran separado, aunque admitió que necesitaban un nombre genial para su equipo. Rhodes luego compartió una anécdota de años atrás en la WWE, cuando él y Uso se enfrentaron en una lucha por equipos frente a 700 personas en Austria.