Cody Rhodes reacciona al adiós de QT Marshall a AEW

Para sorpresa de todos, QT Marshall comunicó recientemente su adiós a AEW: «Gracias, AEW. Gracias, Tony Khan. (…) La compañía ha experimentado muchos cambios desde 2019 y está avanzando en una dirección diferente, la cual creo que es mejor seguir. ¡Solo tenemos una oportunidad para ir con Todo! Es por eso que oficialmente renuncio a AEW y cumpliré con todas mis obligaciones hasta finales de 2023. Quiero agradecer a todos (…)«.

¿Qué pasará ahora con el veterano de las cuerdas? Es pronto para saberlo, pero Cody Rhodes está deseando descubrirlo. Y él lo hará mucho antes que los demás debido a la buena relación que tienen. Además, ambos conducen conjuntamente la escuela luchística The Nightmare Factory. De momento, el luchador de WWE -¿podría estar esta empresa interesada en firmar a Marshall?- publica en redes sociales que tiene ganas de saber qué sigue para su amigo.

«Has hecho un trabajo excepcional: has sido esencial para crear tantos recuerdos para los fanáticos y has sido tan fundamental para ayudar a innumerables luchadores. Un verdadero profesional. Casi nos convertimos en amigos, ja. ¡No puedo esperar para ver qué harás a continuación! Un veterano destacado y un excelente ‘número 2’ durante tu tiempo. Felicidades QT por la carrera hasta ahora.»

Did the work – was essential in making so many memories for fans & has been so instrumental in helping countless wrestlers. A pros’ PRO. We almost became friends ha. I can’t wait to see what you do next! An OG and outstanding “num 2” through his tenure. Congratulations QT on the… https://t.co/aetbmLmp3i

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) November 28, 2023