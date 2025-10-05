Cody Rhodes: «Actuar en Street Fighter es un sueño»

El actual Campeón WWE, Cody Rhodes, habla acerca de participar en la película de Street Fighter, así como acerca de Randy Orton, Crown Jewel 2025 y mucho más.

► En palabras de Cody Rhodes

Luchando junto a Randy Orton en Cincinnati

“Decir que solo he tenido un par de paradas aquí no le hace justicia, porque esta es una ciudad que visitamos con frecuencia. Heritage Bank y Cincinnati en general han sido una gran parte de WWE. Para mí hay mucha sinergia, porque entrené originalmente en esta parte del país y subí al sistema de desarrollo de WWE. Ahora, en este SmackDown, estaré en un combate en pareja con Randy Orton, que ha sido un mentor en mi carrera. Yo no sería campeón ni estaría en este lugar sin él. No sé cuántas más oportunidades tendré de hacer equipo con alguien como Randy, y hacerlo aquí en Cincinnati lo hace aún más especial.”

Ser el Campeón WWE

“No quiero soltar el campeonato pronto. Tenerlo significa orgullo, porque lo llevas contigo a todos lados, pero también una responsabilidad. En 10 años podré decir que durante la era más prolífica de WWE fui campeón y líder en el vestuario. En un punto de mi carrera pensé que eso nunca iba a pasar, que solo iba cuesta abajo. Por eso me repito constantemente lo afortunado que soy. Si todo terminara mañana, ha sido un viaje increíble.”

Contra Seth Rollins en Crown Jewel

“A muchos les costaría luchar seguido, primero en TV y luego volar hasta Australia Occidental para un combate grande por el título, pero a mí me gusta. Siento que me mantiene por delante. Estoy muy curioso de cómo sonará la acústica allí, cómo reaccionará la gente. La historia con Seth es clara: él está 0-3 contra mí. En cualquier historia deportiva eso significa que o ya lo tengo dominado o que está a punto de alcanzarme. Quiero ver cómo se refleja eso en el público de Perth. Además, viví un mes en Darling Harbour filmando Street Fighter, así que volver allí, con la bandera australiana en mi capa, me emociona mucho.”

El pectoral desgarrado contra Seth Rollins

“Lo que más recuerdo es la vergüenza de tener que operarme, porque era un desgarro muy grave y no había forma de seguir sin cirugía. Ese día estaba hinchado, lleno de sangre en el pecho, y sabía que al quitarme la capa el mundo entero vería lo mal que estaba. No disfruté luchar con el pectoral roto, pero me transformó. Tengo que agradecerle a Seth y a WWE por dejarme hacerlo. Mucha gente pensaba que el combate duraría cinco minutos, y fueron más de 25 con mesas, palos de kendo, herramientas… mientras un brazo no estaba ni conectado al pecho. No fue mi decisión más sabia, pero no la cambiaría.”

Interpretar a Guile en Street Fighter

“Crecí jugando Street Fighter y usando a Guile, así que poder interpretarlo fue un sueño. El director y el equipo nos prepararon con mucho detalle: ensayos de fin de semana, trabajo escena por escena. Para alguien como yo o como Andrew Schulz o 50 Cent, nos hicieron fácil entrar en ese mundo. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, y además la filmamos en Australia, que se volvió como un segundo hogar para mí. Creo que a la gente le encantará la película, y si no, yo disfruté cada segundo de hacerla.”

Seguir el camino de The Rock, Batista y John Cena en el cine

“No quiero decir que no. Si surgen esas oportunidades, me encantan. Me ayudan a crecer como narrador, como artista, y hasta me hicieron volver mejor a la lucha libre. He visto lo que ha hecho Rock, lo de Batista en su propio estilo, lo de Cena con Peacemaker. Son caminos diferentes y muy exitosos. Si ese es el rumbo, quiero encontrar mi propio carril, pero estoy muy agradecido por el camino que ellos marcaron.”

