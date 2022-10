Cody Rhodes aclara el motivo de su salida de AEW

Tras estar seis años fuera, y luego de ser uno de los fundadores de All Elite Wrestling, Cody Rhodes regresó a la compañía este año en WrestleMania 38 y causó impacto de inmediato, donde se enfrentó y derrotó a Seth Rollins. Ese fue e linicio de una gran trilogía que concluyó en WWE Hell in a Cell, luchando con un músculo pectoral desgarrado. En consecuencia, The American Nightmare se encuentra recuperándose de una cirugía que le fuera practicada en dicho músculo y se espera que esté de vuelta para Royal Rumble 2023, a pesar de que había bromeado con volver antes.

Cierto grupo de fanáticos de AEW tomaron de muy mala manera la decisión de Cody Rhodes de volver a WWE. al confirmarse la noticia de que este regresaba a WWE. No obstante, se han olvidado de que fue él, junto a The Young Bucks, Kenny Omega y Tony Khan, dieron vida a la empresa de este último, incluso trabajando de manera ardua para convertirla en lo que es hoy en día.

Es conocido los recientes problemas que existen en el vestidor de AEW, específicamente aquel que motivó las suspensiones de CM Punk, Kenny Omega y The Young Bucks pon un altercado ocurrido tras la conclusión de All Out 2022. Al respecto, un fanático le preguntó a The American Nightmare si este tipo de situaciones fueron los que motivaron su salida de allí a inicios de este año, a lo que Cody respondió que nada tiene que ver este asunto, y que su decisión fue eminentemente personal.

I didn’t leave because of the Bucks/Kenny. I’m forever bonded to those men over what we created and I remain very proud of it, and I didn’t leave because of/or have issues with Punk. We got along. Not money, not booking, just a personal issue and my wanting to go for the big one.

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) October 29, 2022