Cody Rhodes es la Superestrella de WWE más querida por los fanáticos en la actualidad pero no cierra la puerta a volverse contra ellos. Nunca ha habido un indicio de que eso fuera a suceder pero sí se ha hablado de ello en muchas ocasiones. «The American Nightmare» también era uno de los más amados en AEW y si bien nunca dio ese paso por sí mismo los fanáticos empezaron a abuchearlo.

► ¿Cody Rhodes rudo en WWE?

«Creo que estaría mintiendo si dijera que no lo pienso. La verdad es que estoy tan inmerso en la conexión que tengo, ya sea con las pulseras de amistad que recibo en los shows o simplemente esos momentos con los niños que vienen totalmente disfrazados, esta nueva generación de fanáticos que crecerá y tendrá podcasts y programas de radio… Estoy tan comprometido con ellos que rara vez pienso en algo fuera de ‘¿Y si hubiera una versión de mí que es odiada? ¿Que no gusta, que es abucheada?'»

«Ciertamente he sido abucheado antes, abucheado intensamente… Supongo que lo pienso mínimamente. Y podría… nunca digas nunca. Nunca ha sucedido con John [Cena], y creo que es correcto así. Creo que lo que logramos allí, cuando miramos hacia atrás ahora, nos damos cuenta de la magia de lo que John pudo hacer. Con el tiempo que me queda, contractualmente hablando, no lo veo. Pero de nuevo, nunca digas nunca. Los absolutos son lo peor en el entretenimiento deportivo y la lucha libre profesional.»

A este respecto, no hace mucho, Bully Ray comentaba:

«Cody Rhodes no es Luke Skywalker. Cody Rhodes es Anakin Skywalker. Luke Skywalker era un tipo bueno, de principio a fin, desde la primera vez que lo conocimos como un quejica en Tatooine, hasta convertirse en uno de los Jedi más poderosos … No se pasaría al lado oscuro. Anakin también era un tipo bueno, pero Anakin estaba atormentado, atormentado por muchas cosas … Cody está dividido por dentro, Cody está dividido por tener que vivir a la sombra de Dusty … En su núcleo, Cody es un villano.

«Su manera de hablar lo hace parecer un villano. Habla como un villano, es un villano disfrazado con ropa de buen chico. Pero no anoche. Todo de negro anoche. Sé que suena exagerado. Pero cuando vi a Cody salir completamente de negro anoche, pensé: ‘Dios mío, es Anakin’. Hay tanta animosidad reprimida, odio, tormento que reside en Cody … No estoy cien por ciento seguro de que Cody pueda sacarlo solo. Eso requeriría un auténtico Sith para sacárselo. Y solo hay uno, Paul Heyman. Heyman podría ayudar a Cody a encontrarse a sí mismo. Heyman podría sacar ese villano de Cody.»