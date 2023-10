Cody Rhodes a Jade Cargill: «Comienza el trabajo»

Jade Cargill decía recientemente que Cody Rhodes fue clave en su firma con WWE: «Él estaba en el top tres, y no en tercer lugar. Es un hombre fenomenal. He visto lo que el negocio hizo por él, lo he visto ser el atleta estelar que es. No vi nada diferente para mí misma. Él fue uno de los hombres que me llevó a tomar una gran decisión«. Más recientemente, durante la conferencia de prensa posterior a Fastlane 2023, donde la luchadora hizo su primera aparición, el luchador habló sobre su llegada.

► Cody Rhodes habla de Jade Cargill

«Con total sinceridad, Uce y yo quizás nos tomamos una copa o dos en el autobús. Dicho esto, estaba muy emocionado por su salto y muy orgulloso. Jade proviene del Nightmare Factory, pero no fui yo quien la entrenó. Quizás, cuando escriba mi libro en el futuro, diga que sí lo hice. QT Marshall la preparó, la entrenó y la ayudó a llegar al punto en el que dio este gran paso. Estoy muy orgulloso. Ahora, comienza el trabajo.

«Aquí en WWE existe una mentalidad que quizás no existía antes, o tal vez sí y yo no me di cuenta, pero no existía cuando estuve aquí la primera vez, y es el grupo más enfocado en el trabajo en equipo que jamás haya visto en cuanto a cómo se desarrolla el espectáculo. Este es un negocio individual, es complicado, es político, es espectáculo. Esa mentalidad de equipo, lo que tenemos, ha demostrado ser muy fructífera. Ahora, solo espero que ella pueda estar a la altura del desafío y la ocasión. Creo que definitivamente lo hará.

«No será mi trabajo ser el enlace con mis antiguos compañeros o con quien sea. Espero que todos hagan lo que sea mejor para ellos. Es lo que es correcto para ti».