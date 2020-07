Tal cual: Cody puede perderlo todo hoy. O eso piensa él. El actual Campeón TNT va a defender el título que sostiene de nuevo esta noche en Dynamite. La estrella de AEW no lanzará un reto abierto como tal, como sí ha hecho en otras ocasiones, puesto que está confirmado quién será su oponente: Warhorse.

El monarca lo califica como un amateur pero en realidad no lo es. Es un luchador profesional con una carrera de siete años. Sí que es verdad que no ha llamado mucho la atención pero ha trabajado en empresas de renombre en el circuito como Beyond Wrestling, Black Label Pro o Pro Wrestling ZERO1 USA.

► Cody puede perderlo todo hoy

Parece que Rhodes se está emocionando demasiado de cara a su combate. Puede entenderse su punto de vista porque su oponente está a años luz de él en lo que respecta a estatus dentro de la industria. Pensando en ello el campeón hizo esta publicación en Twitter para promover su lucha de esta noche:

It’s a professional versus an amateur - I’m the one with everything to lose https://t.co/Vx79qVkMGU — Cody (@CodyRhodes) July 28, 2020

"Es un profesional contra un amateur. Yo soy el que tiene todo que perder".

También puede entenderse porque Warhorse nunca ha luchado en All Elite Wrestling hasta ahora. Y Cody no es solo el monarca sino una de las estrellas de la empresa, además de uno de los Vicepresidentes Ejecutivos. Por otro lado, su oponente incluso bromea.

DONT BEAT YOURSELF UP DUDE I ALWAYS CONSIDERED YOU A PROFESSIONAL https://t.co/iej95uVXy4 — WARHORSE (@JPWARHORSE) July 28, 2020

"No digas eso, siempre te he considerado un profesional".

