Cody Garbrandt responde a Deiveson Figueiredo

Cody Garbrandt no está en absoluto nervioso por la charla basura de Deiveson Figueiredo antes de UFC 300. El ex campeón de peso gallo de UFC Garbrandt (14-5 MMA, 9-5 UFC) se enfrentará al ex dos veces rey del peso mosca Figueiredo (22-3-1 MMA, 11-3-1 UFC) en una pelea de 135 libras en la mega cartelera del 13 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas (pago por evento, ESPN, ESPN+).

Originalmente, la pareja estaba programada para pelear en octubre de 2020, cuando Figueiredo tenía el título de las 125 libras y Garbrandt iba a bajar para desafiarlo. “No Love” se vio obligado a retirarse debido a problemas de salud persistentes derivados de una lesión en el bíceps y COVID-19, y el enfrentamiento nunca volvió a concretarse. Hasta ahora.

Ambos hombres están ansiosos por estar finalmente encerrados en el octágono, y Figueiredo ha aumentado las bromas previas a la pelea cuando recientemente le dijo a MMAFighting.com que Garbrandt era «mentalmente débil» y se retiraría una vez que fuera un pez gordo. Eso es nada menos que divertido para Garbrandt, quien dijo que ve a través de los comentarios.

«He estado allí. Cuando estás mentalmente débil y no te crees en ti mismo, tienes que hablar más y más e intentar meterte en la cabeza de tu oponente. Yo he sido esa persona. En el fondo sé lo que es eso. Eso es inseguridad de uno mismo. Tener que decir esas cosas sólo para animarte y prepararte. Luego piensa que también se me va a meter en la cabeza. Él piensa que el camino hacia la victoria es meterse en mi cabeza haciendo esto. Adelante. Concéntrese en todo esto, porque recuerde, usted también debe respaldar esa charla. Tienes que respaldar eso.

“Ha perdido peso varias veces. Eso es ser idiota. Ése es el bloqueo mental más grande que puedas hacer jamás. Tienes que ganar peso. Te renuncias a ti mismo. Tu adversario ni siquiera está frente a ti lanzando golpes, derribándote y tratando de atravesarte el cráneo con un codo. Te rompiste solo. Así que tiene que digerir eso y comprender que está arruinado incluso antes de entrar al octágono. Tal vez eso es algo que está sucediendo mentalmente y que tiene que presagiar o exponer para tratar de entrar en mi cabeza. Pero ya sé lo que es y he estado concentrado en el campamento entrenando duro, entrenando como un loco. Sólo tengo hambre”.

Para Garbrandt, de 32 años, este encuentro con Figueiredo, de 36, es borrón y cuenta nueva. Dijo que no puede sacar mucho provecho de la breve preparación que hizo para Figueiredo hace varios años y abordar su campamento de manera inteligente.

«Tenía una mentalidad tan diferente en ese campamento y en ese período de mi vida que realmente no recuerdo mucho. Se trataba de concentrarme en mí y volver a ser yo mismo después de una gran victoria por nocaut sobre (Raphael) Assuncao, tuve impulso y luego me lo quitaron”.