AEW hizo oficial en el reciente episodio de Dynamite que Cody tendrá la primera defensa de su Campeonato TNT ante Jungle Boy el próximo miércoles, luego de que este último ganara una batalla campal en esa misma noche. El propio Cody ha dicho que quiere ser un campeón peleador y ha dicho que lo defenderá ante cualquiera que acepte el reto.

► Cody elogia a AEW y a Tony Khan

El vicepresidente ejecutivo de AEW y primer Campeón TNT, Cody Rhodes, volvió a aparecer en The Rich Eisen Show, donde se pusieron al corriente y comentó sobre cómo AEW ha crecido desde la última vez que hablaron en el programa. Cody habló sobre la experiencia de trabajar bajo una pandemia. También elogió el PPV AEW Double or Nothing 2020 del fin de semana pasado.

"Esto ha sido un gran honor y un desafío para una producción a gran escala. Nuestro mayor activo como luchador, especialmente como un luchador técnico es la multitud. Así que ahora no tenemos multitudes y no podemos conseguir multitudes durante esta pandemia obviamente. Cada lugar en la que entras tiene que ser examinada y escaneada la temperatura, pero con todo eso aparte, pudimos poner este PPV realmente mágico".

"Creo que la mayoría de nuestros luchadores y yo estábamos muy orgullosos del elenco, sintonizaron la caja que es la cámara fija, y realmente se dirigieron al espectador sentado en casa, el padre-hijo, la familia porque nosotros no tenemos nuestra respuesta instantánea, las ovaciones y los abucheos de una multitud en vivo. Este PPV, el pasado fin de semana, la secuela del show Double or Nothing fue solo espectacular. Con encuentros muy variados, un buffet de estilos, y con Iron Mike Tyson con el Campeonato TNT, fue simplemente encantador".

Cody señaló cómo sus expectativas para AEW se han superado hasta ahora, y también elogió al presidente de AEW, Tony Khan por su trabajo durante este tiempo en medio de una pandemia. Cody había dicho previamente que Dynamite era el mejor espectáculo en la "era de la arena vacía".

"Ha sido genuinamente más grande de lo que esperaba. Sabía que la audiencia estaba allí y que había hambre, pero la producción y el alcance de la misma y el éxito de la misma los miércoles por la noche con Dynamite y cómo WWE lucha contra ella. Esa es una competencia tan hermosa que muestra cuántos fanáticos de la lucha libre hay. Creo que desde la última vez que hablamos, realmente me salí de los aspectos políticos y realmente me apoyé en las cosas que puedo controlar, el talento específico que manejé únicamente y que ayudé a trabajar con ellos en sus entrevistas en sus segmentos y luego, en mis cosas personales."

"Tony, especialmente en esta lucha de la era de la pandemia, ha demostrado ser un propietario y un programador lucha tan significativamente inteligente. Me refiero a alguien con un criterio justo de emparejamiento. Hemos tenido que hacer mucho contenido grabado, así que el mosaico que reunió a lo largo la pandemia fue increíble. Hizo mi trabajo mucho más fácil ".