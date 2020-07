Han pasado treinta y cuatro años desde que Dusty Rhodes fue Campeón Mundial de Peso Completo NWA y Cody Rhodes quiso recordar cómo lo descubrió. En realidad, el "American Dream" sostuvo este título hasta en tres ocasiones.

Ahora nos centramos en la última, que comenzó cuando venció a Ric Flair el 26 de julio de 1986. Este tercer reinado únicamente le duró catorce días pues el 9 de agosto fue derrotado en una lucha titular ante el mismo "Nature Boy".

Pero no acabaría ahí su idilio con los títulos ya que al mes siguiente se coronó, por tercera vez, Campeón de Estados Unidos NWA. Y seguría consiguiendo campeonatos hasta 2005.

Una reciente publicación en Twitter del Mid-Atlantic Championship Podcast recordó aquel momento en que la fallecida leyenda de la lucha libre consiguió el título hace 34 años y su hijo reaccionó contando cómo supo que había ganado dicho título.

I rented this show on VHS as a kid - had only a rudimentary knowledge about Dad’s career. I ran to his room and said “you were world champion?!”

Years later he told me his favorite thing about this clip...section 320 celebrating & the fact he worked for every seat in the house. https://t.co/FaBsPyHAj2

— Cody (@CodyRhodes) July 26, 2020