Cody: "Cuando no te critican es cuando hay un problema"

En recientes declaraciones, Cody Rhodes mandó un mensaje tanto a los fans de AEW como a los de NXT instando a todos a que disfruten de la empresa que ven e intenten no discutir pues afortunadamente existe un producto para cada persona. Esto al mismo tiempo que comentaba qué haría si se encontrara en la misma habitación con Triple H, quien maneja la marca amarilla de WWE.

Durante una entrevista con TV Insider el también Vice Presidente Ejecutivo de All Elite Wrestling ha vuelto a hablar de la fanaticada, de la pasión que estos transmiten a su empresa, similar a la que transmiten los seguidores de Star Wars. Sin olvidarse de los críticos, porque Rhodes tiene claro que existe un problema cuando nadie critica lo que estás haciendo. Estas fueron sus palabras:

«Estamos a punto de vender nuestro boleto número 100,000 [AEW alcanzó esa cifra el 16 de diciembre]. Eso es genial cuando sumas todo ese dinero y todo lo que genera. Cuando piensas en la idea de que una nueva empresa de lucha libre, incluso con un respaldo tan fuerte, ha conseguido obtener 100,000 boletos. Cuando piensas en que Dave Meltzer dijo que no podríamos vender 10,000. Sé que esto no es lo úncio que importa en AEW, pero es especial. Estoy emocionado porque llegue ese día.

«La base de fans de la lucha libre profesional no es como la base de fans de Game of Thrones o Star Wars. Quizá me recuerdan a Star Wars en que son súper apasionados, y generalmente divididos entre una psicología de la vieja escuela y un meta enfoque moderno del arte y la presentación.

«El verdadero problema es cuando no hay crítica. Eso es un problema».