Cody Brundage pretende descarrilar la racha de Bo Nickal

Cody Brundage tenía el presentimiento de que su próxima pelea sería contra Bo Nickal en UFC 300, por lo que cuando llegó oficialmente la oferta, estaba dispuesto a hacerlo.

Nickal (5-0 MMA, 2-0 UFC) es posiblemente el prospecto más promocionado de todo el MMA. El ex tres veces campeón nacional de lucha de la División I de la NCAA ha tenido grandes expectativas puestas en él desde su debut profesional hace menos de tres años, y hasta ahora ha cumplido al acabar con todos los oponentes, incluidos cuatro en 62 segundos o menos .

Brundage (10-5 MMA, 4-4 UFC) será la próxima prueba, pues peleará contra Nickal en peso mediano en el histórico evento UFC 300, que se llevará a cabo el 13 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas con un principal. tarjeta que se transmite en pago por evento luego de las preliminares esperadas en ESPN y ESPN+.

El luchador de Factory X representa el oponente de UFC más exitoso al que se ha enfrentado Nickal hasta la fecha. Brundage sabe con certeza que Nickal no ha compartido el octágono con alguien que haya visto y hecho lo que él ha hecho, y dado que acaba de ganar por nocaut en un Slam sobre otro veterano invicto de la Dana White Contender Series, Zach Reese, a principios de este mes, todos los la confianza está ahí.

«En parte es lo mismo que el tipo con el que acabo de pelear: nunca había estado en una pelea real. Simplemente había aplastado a todos los que alguna vez había peleado, y siento que una vez que entras en esa primera pelea real, es diferente. Tienes que descubrir algunas cosas sobre ti mismo. Bo ni siquiera sabe quién es el luchador que es ahora. Es un martillo y es realmente bueno. Tiene talento. No le quito nada al niño. Creo que es un buen peleador y ha hecho exactamente lo que debía hacer contra las personas con las que ha peleado, pero siento que soy de lejos la prueba más dura de su carrera.

“Vengo de un entorno de lucha libre. Obviamente no soy tres veces campeón nacional de lucha de la División I, pero tengo experiencia en la lucha libre. He pasado por la rutina universitaria de la lucha libre y he tenido éxito al más alto nivel. En realidad, nunca ha estado chiflado. No sabes quién eres como luchador. No sabes cómo responderás, porque nunca ha sucedido. Es mi trabajo ponerlo allí y ver cómo responde. Pude hacerlo con este último niño. Creo que podré hacerlo con Bo. He luchado contra tipos realmente talentosos y aterradores. Algunos tipos peligrosos, y nadie me ha atropellado todavía, y no creo que Bo vaya a ser el primero en hacerlo”.

«Para mí, cuando miro la pelea, estás hablando de un tipo con influencia a nivel de campeonato alrededor de su nombre. Tiene la influencia de un campeón de UFC sin las habilidades. Su lucha obviamente está en el siguiente nivel. Su lucha es de nivel campeonato. Pero no diría que su jiu-jitsu está al nivel de un campeonato. No diría que su golpeo es de nivel de campeonato. No sabemos si su mentón está a nivel de campeonato. No sabemos si su cardio lo es. Hay muchas cosas sin respuesta.

En términos generales, Brundage dijo que no hay mejor momento para realizar esta pelea. Nickal ha declarado en múltiples entrevistas durante el año pasado que todos en las 185 libras deberían esforzarse para pelear con él lo antes posible porque solo mejorará en el futuro.