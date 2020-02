Cody Rhodes: "AEW Revolution puede ser nuestra WrestleMania"

A juicio de quien escribe, AEW Revolution cuenta con numerosos puntos a su favor para superar a Double or Nothing, All Out y Full Gear, y convertirse en el mejor show realizado hasta ahora por All Elite Wrestling. Donde uno de los combates principales de la noche tendrá a Cody Rhodes y MJF de protagonistas. Rivalidad digna de elogio por su cuidada narración episodio a episodio, y que casi ha conseguido robarle el protagonismo a la que mantienen Chris Jericho y Jon Moxley, y que también desembocará en la cita de mañana.

► AEW Revolution, el «Show de los Shows» de AEW



Dos historias que intuyo marcarán un antes y un después en AEW, porque resultará difícil igualarlas o superarlas en el futuro: luce complicado que la compañía logre construir dos programas tan brillantes para un mismo evento. Así de grandes son las expectativas que hay depositadas en AEW Revolution, cuando el propio Cody considera bajo una entrevista con Newsweek que este PPV podría convertirse en la particular WrestleMania de AEW.

Mucha gente nos pregunta, ‘¿Cuál es vuestra WrestleMania? ¿Cuál es vuestro magno evento?’ Nunca designamos un evento como el mayor de nuestros cuatro pay-per-views. Pero haciendo caso a mi instinto y viendo el factor de mercadotecnia, el elemento temático, creo que Revolution tal vez acabe siendo el magno evento… Si me equivoco, eso significa que uno de los otros será el magno evento, así que bueno. Pero tengo muy buenas sensaciones respecto al 29 de febrero.

Pese a la opinión de Cody, lo cierto es que Double or Nothing, si nos basamos en la promoción dada cuando se anunció a comienzos de mes su segunda entrega, su importancia como primer show de la historia de AEW, y la fecha de realización (bastante más propicia para la asistencia de público que AEW Revolution), luce más como una particular WrestleMania.

A celebrarse dentro de apenas 24 horas desde la Wintrust Arena de Chicago (Illinois), AEW Revolution contará con la cobertura de rigor de SÚPER LUCHAS en directo. No se la pierdan.