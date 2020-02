En este momento, cuando todavía podemos decir que la empresa apenas está dando comienzo, All Elite Wrestling cuenta con tres títulos: Campeonato Mundial de Peso Completo AEW (Chris Jericho), Campeonato Mundial Femenil AEW (Riho) y Campeonato Mundial de Parejas AEW (Kenny Omega y Hangman Page). Entendemos que en un futuro van a lanzarse más, como uno para el medio cartel al menos, para que los luchadores que no trabajan en la división de duplas puedan optar a un segundo cetro más allá del mundial. Pero en realidad no ha habido ningún indicio de que eso vaya a ocurrir.

► AEW lanzará un nuevo campeonato en 2020

Aunque tampoco tenemos por qué especular, pues contamos con información de Cody. El luchador y Vice Presidente Ejecutivo de la compañía se sentó recientemente para realizar una entrevista con Dave Meltzer en la que habló acerca de esta cuestión.

«Odio el término ‘medio cartel’. Entiendo por qué la gente lo dice. Pero en AEW todos somos el cartel principal; es solo que en unas áreas nos movemos de una forma mientras que en otras áreas nos movemos de otra. Esto tienes que preguntárselo a Tony (Khan), pero es una de las ideas que están sobre la mesa. En AEW estamos tratando de hacer todo para que la fanaticada se pregunte: ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Hacemos primero un Campeonato Mundial Femenil de Parejas? ¿O hacemos un título que sea como el Campeonato de la Televisión? «Son preguntas reales pero nosotros tenemos una idea totalmente diferente de lo que se está haciendo y esperamos que todos los fanáticos sigan teniendo paciencia; porque creo que su ansia por un nuevo cinturón va a satisfacerse en 2020. Una vez más, no estoy diciendo que vamos a lanzar un título para el ‘medio cartel’. Porque si dijera eso cuando vuelva a AEW Nick Jackson va a patearme el trasero. Tenemso que ponernos de acuerdo todos los Vice Presidentes Ejecutivos».

Rhodes confirma que en este 2020 van a lanzar al menos un nuevo título, aunque no indica cual será. Pero, como vemos, no habla únicamente de la división varonil, sino también de la femenil. Veremos qué más información tenemos en los próximos meses.