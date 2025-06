El día que el codazo de AJ Styles se vio en la NBA

El codazo volador, llamado Phenomenal Forearm, es una de las maniobras que usa AJ Styles para terminar sus luchas en WWE.

Ahora tenemos que irnos al 18 de diciembre de 2012, día en que los Atlanta Hawks y los Washington Wizards se enfrentaron en un partido en la NBA, el cual tuvo como vencedor a los Hawks con un marcador de 100-95. Durante el encuentro, el entonces base del equipo de Atlanta Jeff Teague propinó un codazo a su homólogo en los Wizards Earl Barron.

El ahora jugador retirado se acordó de aquel momento en un episodio reciente de su pódcast, Club 520, y mencionó a AJ Styles:

«Fui hacia la canasta y me sacaron una falta ofensiva. Salté en el aire y me sacaron una falta ofensiva. Estaba canalizando a mi AJ Styles interior. Estaba tratando de soltar ese codazo. Cuando voy hacia la canasta y me tomas una carga, estoy tratando de lastimarte. Esa es toda la historia. Odio a la gente que toma cargas. Odio eso. Odio las cargas.»