Aprendiendo a cocinar con el padre de John Cena

No tenemos olvidado a John Cena Sr., el padre de la leyenda viviente de WWE John Cena. De cuando en cuando, lo traemos a Súper Luchas por diversas razones, empezando por sus siempre interesantes opiniones sobre la carrera de su hijo. Por ejemplo, hace unos meses comentaba:

«Se me llenan los ojos de lágrimas al pensar que esto está llegando a su fin. No creo que la gente realmente lo crea, pero yo conozco a mi hijo. Si él dice que este es el final, entonces lo es. Estamos a solo unos meses de la última vez que veremos a John en jorts en un ring de lucha libre. Así que disfruten lo que están viendo: nunca volverán a verlo en un ring de lucha libre.»

► Cocinando con el padre de John Cena

No obstante, deben disculparnos por no habernos enterado de que en 2023 de que lanzó su propio canal de YouTube en el que enseña a la gente a cocinar. Así se presenta:

¡Fabulosa, divertida y deliciosa cocina que tus amigos y familiares adorarán! ¡Vamos a divertirnos, a platicar… y a ponernos al día en la cocina con John Cena Sr., disfrutando de un tiempo juntos preparando increíbles recetas que disfrutarás cocinar para todos tus seres queridos!

No ha subido muchísimos videos, un total de 21 (para alcanzar de momento 517 suscriptores), pero se mantiene activo. El más reciente data de hace solo tres semanas:

¡Vaya, allá vamos! Es otro episodio de Ketchin’ Up in the Kitchen con John Cena Sr., junto a Jen y Bree, y adivina qué vamos a hacer ahora… ¡vamos a arrasar! ¡Vamos a aplastar y a darle sabor mexicano! Haremos taco smash burgers, así que vamos… Entremos a la cocina con Jen, Bree y conmigo, pongámonos al día en la cocina y no olviden a la encantadora Monice detrás de la cámara. ¡Nos vemos adentro y bienvenidos a otro episodio de Ketchin’ Up in the Kitchen con John Cena Sr.!