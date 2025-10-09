CMLL: Zandokan Jr. es operado con éxito

El luchador mexicano Zandokan Jr. del Consejo Mundial de Lucha Libre, fue intervenido quirúrgicamente con éxito a fin de recuperarse de la lesión en la rodilla que lo aquejaba y que lo mantiene fuera de acción.

► Zandokan Jr. fue operado con éxito

La lesión de Zandokan sucedió cuando él y Difunto Jr. desafiaron sin éxito a Brodido (Bandido y Brody King), los Campeones en Parejas AEW, en la función de Viernes Espectacular de Arena México del 12 de septiembre.

A pesar de la lesión, Zandokan continuó luchando , antes de que se diera a conocer que necesitaría una cirugía. Su última lucha ocurrió durante el magno evento del 92 Aniversario del CMLL, donde participó en una lucha por equipos donde Atlantis Jr. y El Sky Team (Mascara Dorada y Neón) se impusieron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr.

En redes sociales, el también conocido como «El Rey del Mundo», manifestó:

Gracias a Dios que la operación fue un éxito. ¡Volveré pronto con ustedes! ¡REY DEL MUNDO, BASTARDOS!

Desafortunadamente, la lesión provocó que Zandokan Jr. abandonara el Torneo de MLW, Opera Cup 2025, cuando ya había avanzado la primera ronda. Su lugar fue ocupado por Star Jr. Parece que también quedará fuera del evento Fantasticamanía UK a celebarse en el Reino Unido como colaboración entre el CMLL y RevPro, aunque aún no hay nada definido.

Luego de que se recupere de la cirugía, Zandokan Jr. deberá someterse a una rehabilitación física antes de retornar al ring. Esperemos que el luchador regrese lo más pronto posible.