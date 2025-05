El Consejo Mundial de Lucha Libre arrancó el mes de mayo con una serie de duelo muy peculiares donde sus estrellas se enfrentaron a un recio contingente de la empresa estadounidense MLW. Todo ello resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

El contingente de MLW no sólo tuvo acción en la Monumental Arena México, también visitó las sedes de la Arena Coliseo y la Arena Puebla.

Titán ya se encuentra en Japón y está más que listo para participar de nueva cuenta en el torneo «Best of the Super Jr. 32». Hay que recordar que El Inmortal ya tuvo la oportunidad de disputar una final, aunque lamentablemente no pudo ganar. Ahora se abre una nueva posibilidad y le deseamos éxito al Campeón Universal 2025.

Atlantis Jr. y Zandokan Jr. comenzaron una peligrosa enemistad, que por la intensidad con la que se ha desarrollado, se perfila a la peligrosa instancia de un choque de apuestas.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 02/mayo/2025

Tras una trepidante batalla femenil, Reyna Isis dio cuenta de Alejandra Quintanilla con una poderosa guillotina seguida de una plancha.

Con una intervención ilegal de Ikuro Kwon cuando ya había sido eliminado, Donovan Dijak doblegó a Zandokan Jr., que fue derrotado junto a Barboza en la segunda lucha.

Hay nuevos Campeones Mundiales de Parejas MLW. Los Campeones Nacionales, Magnus y Rugido, lograron coronarse al derrotar a CozyMAX (Kojima y Okumura), quienes cayeron en la segunda defensa de su segundo reinado.

Neón y Paul London empataron en un intenso Match Relámpago luego de que el límite de tiempo de 10 minutos los sorprendiera entre múltiples acciones espectaculares.

El Luchador de Otro Nivel, Último Guerrero, superó a Matthew Justice con un Guerrero Special para convertirse en el nuevo Campeón de Peso Abierto MLW.

Místico venció a Kushida en el encuentro súper estelar de la noche. El Rey de Plata y Oro le dio una victoria más al CMLL en esta serie de batallas contra MLW.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Reyna Isis venció a Alejandra Quintanilla (11:34)

2) Donovan Dijak e Ikuro Kwon vencieron a Barboza y Zandokan Jr. (11:16)

3) Campeonato Mundial de Parejas MLW: Magnus y Rugido vencieron a Kojima y Okumura © (11:48) conquistando el título

4) Match Relámpago: Neón vs. Paul London (10:00) terminó en empate tras concluir el tiempo límite

5) Campeonato de Peso Abierto MLW: Último Guerrero venció a Matthew Justice © (19:03) conquistando el título

6) Místico venció a Kushida (19:08)

.

• Sábado de Arena México – 03/mayo/2024

Alejandra Quintanilla de MLW le propinó una dolorosa derrota a la ex Campeona Nacional Femenil, Sanely, en un choque en Match Relámpago de Amazonas.

Ikuro Kwon, Okumura y Yutani derrotaron a La Fuerza Tapatía (Star Black, Explosivo y Fugaz) en el evento especial del Sábado de Coliseo.

Aunque padecieron con los poderosos embates del contingente de MLW conformado por Matthew Justice, Donovan Dijak y Paul London, la triada que conformaron Hechicero, Gran Guerrero y Difunto partió con la victoria para el CMLL.

La espectacularidad de Templario y Máscara Dorada fue clave en su victoria ante la portentosa dupla japonesa integrada por Kojima y Kushida.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kaligua y Último Dragóncito vencieron a Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia (15:25

2) Match Relámpago: Alejandra Quintanilla venció a Sanely (8:38).

3) Guerrero Maya Jr. e Hijo de Stuka Jr. vencieron a Valiente Jr. y Xelhua (21:29)

4) Ikuro Kwon, Okumura, Yutani vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black (12:55).

5) Difunto, Gran Guerrero, Hechicero vencieron a Donovan Dijak, Matthew Justice, Paul London (17:50)

6) Máscara Dorada y Templario vencieron a Kojima y Kushida (12:38)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 04/mayo/2025

La Campeona Nacional Femenil, India Sioux, superó a la salvadoreña Alejandra Quintanilla, en una batalla femenil de CMLL vs. MLW

Matthew Justice y Donovan Dijak aprovecharon un error de Esfinge y Bárbaro Cavernario para propinarles una dolorosa derrota en el tercer encuentro de esta tarde.

Satoshi Kojima se impulsó en las cuerdas y conecta con un descomunal Lariat a Averno para darle la victoria a MLW en este mano a mano.

Paul London e Ikuro Kwon dominaron a placer gran parte de la batalla semifinal, sin embargo, Ángel de Oro y Titán lograron descifrar su estilo para imponer condiciones con Michinoku Driver y una poderosa lanza.

Volador Jr. se llevó de forma brutal al japonés Kushida con un poderoso Canadian Destroyer, por lo que el duelo estelar llegó a su fin con victoria para El Depredador del Aire.

LOS RESULTADOS COMPLETOS

1) Dulce Gardenia, Espíritu Negro, Rey Cometa vencieron a Dark Magic, Espanto Jr., Raider

2) India Sioux venció a Alejandra Quintanilla

3) Donovan Dijak y Matthew Justice vencieron a Bárbaro Cavernario y Esfinge

4) Kojima venció a Averno

5) Ángel de Oro y Titán vencieron a Ikuro Kwon y Paul London

6) Volador Jr. venció a Kushida

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 05/mayo/2025

La Diva venció a La Leona en el Templo del Dolor. La Catalina superó en Match Relámpago a Alejandra Quintanilla.

Se acabó el invicto en la Angelópolis para los japoneses. Okumura y Yutani fueron sido derrotados junto a El Elemental por Dragón Rojo Jr. y los ídolos del Templo del Dolor, Xelhua y Stigma.

Atlantis Jr. superó a Ikuro Kwon en la gran final y el Torneo Cinco de Mayo se quedó en tierras aztecas. En este torneo compitieron 12 luchadores.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Centella Roja y Meyer vencieron a Espíritu Maligno e Hijo del Perverso

2) Robin y Sangre Imperial vencieron a Arkalis y Tiger Boy

3) Match Relámpago: La Catalina venció a Alejandra Quintanilla

4) Dragón Rojo Jr., Stigma, Xelhua vencieron a El Elemental, Okumura, Yutani

5) Torneo Cinco de Mayo – CMLL vs MLW: Atlantis Jr., Magnus, Máscara Dorada, Neón, Rugido, Volador Jr. vencieron a Donovan Dijak, Ikuro Kwon, Kojima, Kushida, Matthew Justice, Paul London. Orden de eliminación: Paul London, Rugido, Magnus, Kojima, Matthew Justice, Neon, Mascara Dorada, Donovan Dijak, Volador Jr., Kushida, e Ikuro Kwon, quedando Atlantis Jr. como el ganador.

.

• Martes de Arena México – 06/mayo/2025

Con una potente patada jarocha, La Jarochita impuso condiciones para el CMLL ante Alejandra Quintanilla de MLW en Match Relámpago de Amazonas.

Paul London, Ikuro Kwon y Donovan Dijak doblegaron Los Dragones (Rojo Jr., de Fuego y Legendario) en el tercer duelo de la noche. El poderío de MLW se hizo sentir en el ring de La Catedral de la Lucha Libre.

Templario mostró el gran nivel que ha ido adquiriendo en el plano internacional y de forma brutal le arrancó de las manos la victoria al japonés Kushida.

Último Guerrero, Magnus y Rugido cayeron ante la tercia conformada por Matthew Justice, Kojima y Okumura, que cobraron venganza tras perder sus cetros en días pasados.

Atlantis Jr. batalló pero logró imponerse al integrante del Galeón Fantasma, Zandokan Jr., en un intenso mano a mano que puso punto final al sensacional Martes de Arena México .

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Alexius, Eléctrico, Obek venció a Carnifice, Grako, Troglodita (10:50)

2) Match Relámpago: La Jarochita venció a Alejandra Quintanilla (9:26).

3) Donovan Dijak, Ikuro Kwon, Paul London vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. (13:45).

4) Match Relámpago: Templario venció a Kushida (7:28)

5) Kojima, Matthew Justice, Okumura vencieron a Magnus, Rugido, Último Guerrero (14:56).

6) Atlantis Jr. venció a Zandokan Jr. (16:15).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 06/mayo/2025

Valkyria y Zorah se enfrentaron a las laguneras Miss Guerrera y Raven Alon, siendo las de la esquina tapatía las ganadoras de este duelo femenil.

Kemonito, Mije y Duende Blanco salieron con el puño en alto, ante la euforia del público, en la lucha de Microestrellas contra Kemalito, Chamuel y Periquito Sacaryas.

Los Calavera Jr. l y ll sufrieron una dolorosa derrota ante Fantástico y Adrenalina. La rivalidad entre estos gladiadores se intensifica.

El ídolo de los niños, Atlantis, sometió al Rudo #1 Satánico, otorgándole el triunfo a su tercia completada por las leyendas Blue Panther y Panterita del Ring. El público agradeció dicho encuentro con aplausos y monedas.

Los malosos Arlequín, Felino Jr. e Hijo del Villano III sucumbieron ante la bien compenetrada y espectacular tercia de Ráfaga Jr., Xelhua y Máscara Dorada quienes salieron con la mano en alto en la batalla estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Eclipse Jr., Shezmu, Temerario venció a Abigor LP, Cowboy, Mandala

2) Valkiria y Zorah vencieron a Miss Guerrera y Raven Alon

3) Duende Blanco, KeMonito, Mije vencieron a Chamuel, KeMalito, Periquito Sacaryas

4) Adrenalina y Fantástico vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

5) Atlantis, Blue Panther, Panterita del Ring vencieron a Felino, Rey Bucanero, Satánico

6) Relevos Increíbles: Máscara Dorada, Rafaga Jr., Xelhua vencieron a Arlequín, Felino Jr., Hijo del Villano III []

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 09/mayo/2025



.

– Sábado de Arena Coliseo – 10/mayo/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 11/mayo/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 12/mayo/2025

.

– Martes de Arena México – 13/mayo/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 13/mayo/2025