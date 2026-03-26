CMLL vs MLW 2026: se confirma la segunda edición en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre volverá a cruzar caminos con MLW en un evento que ya generó gran expectativa entre los aficionados. Tras el éxito de su primer encuentro, ambas promociones confirmaron una nueva edición del choque entre México y Estados Unidos.

La cita será el próximo 1 de mayo de 2026 en la Arena México, escenario que nuevamente albergará esta rivalidad entre estilos, talento y orgullo luchístico.

► CMLL vs MLW regresa a la Arena México

La primera edición, celebrada el 2 de mayo de 2025, dejó huella al presentar enfrentamientos directos entre figuras de ambas empresas, con resultados favorables para el bando mexicano.

En aquella función, Los Depredadores, Magnus y Rugido, conquistaron el Campeonato Mundial en Parejas de MLW al derrotar a CozyMAX, mientras que Último Guerrero se coronó Campeón Nacional de Peso Abierto de MLW.

Además, el combate estelar vio a Místico imponerse a KUSHIDA, consolidando una noche que reforzó la alianza entre ambas promociones.

► Posibles luchadores para el evento CMLL vs MLW 2026

Aunque la cartelera aún no ha sido revelada, se espera que el formato se mantenga con enfrentamientos directos entre representantes de cada empresa, incluyendo posibles luchas de campeonato.

Entre los nombres que podrían formar parte del evento destacan Místico, Templario, Último Guerrero y Los Depredadores por el lado del CMLL, así como figuras de MLW como KUSHIDA, Satoshi Kojima y Donovan Dijak.

La expectativa también gira en torno a posibles revanchas, especialmente después de los resultados del año pasado, donde varios talentos de MLW buscarían recuperar terreno.

► Una alianza que sigue creciendo entre CMLL y MLW

El éxito de la primera edición no solo se reflejó en la respuesta del público, sino también en el fortalecimiento de la relación entre ambas empresas, que han apostado por mantener esta colaboración internacional.

Con este anuncio, el evento del 1 de mayo se perfila como una de las funciones más atractivas del calendario luchístico en 2026, con el potencial de volver a enfrentar lo mejor de dos estilos que pocas veces coinciden en un mismo ring.