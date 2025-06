CMLL vs AEW/ROH: Bandido retiene el Campeonato de ROH

El Campeonato de ROH se puso en juego en el evento CMLL vs AEW/ROH, donde Bandido se enfrentó a Máscara Dorada en un intenso combate.

La lucha arrancó con gran intensidad, con ambos luchadores entregándose a una ráfaga de movimientos veloces, vuelos espectaculares y ataques ágiles.

Máscara Dorada logró impactar primero con un vuelo hacia afuera del ring seguido de un 450 dentro del cuadrilátero, pero Bandido resistió y, aunque le costó trabajo, respondió con su propio vuelo para emparejar la contienda. Durante los primeros minutos, la acción fue ininterrumpida y explosiva, destacando el alto nivel de entrega de ambos.

BANDIDO LETS IT BE KNOWN IT CAN COME WITH 21 PLEX AT ANY SECOND #MartesDeArenaMéxico #CMLL

pic.twitter.com/39vCQMzMgR

— 🅰️🅾️ (@KXNGAO) June 18, 2025