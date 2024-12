CMLL: Volador Jr. derrota a PAC en mano a mano

Un duelo que muchos aficionados querían ver desde que comenzó la alianza entre el CMLL y AEW, era el de Volador Jr. contra PAC, pues ambos luchadores tienen un estilo similar, con movimientos ágiles y rápidos, por lo que surgió la duda sobre quién podría llevarse una lucha entre ambos.

Fue así, que finalmente ambos luchadores chocaron en un mano a mano en a Arena México y sacaron todo lo que podían de su arsenal.

El combate comenzó a ras de lona, pero pronto comenzaron a sacar sus movimientos rápidos, pero PAC también sacó su lado más rudo atacando al Volador abajo del ring.

Kemalito intentó defender a Volador Jr., pero PAC no tuvo más que jalarlo y soltarle unas patadas para dejarlo fuera de acción, pero esto distrajo al importado para que el Depredador se lanzara con un tope. Sin embargo, Volador se mostró lastimado de las rodillas, lesión que lo persiguió el resto del combate; sin embargo, no por ello dejó de realizar sus maniobras más vistosas.

NOT KEMALITO 😭

Pac really is a bastard!#CMLL pic.twitter.com/8ANqxCINGl

— Pete (@pinklightsticc) December 14, 2024