CMLL/RevPro: Resultados «Fantasticamania UK 2025» Función tarde

El Consejo Mundial de Lucha Libre y la empresa inglesa RevPro presentaron la tercera edición de «Fantasticamania UK» con una jornada de dos funciones.

► «Fantasticamania UK 2025» Función vespertina

El contingente mexicano se conjugó con el talento de RevPro para integrar una interesante amalgama luchística que dio como resultado encuentros inéditos llenos de emoción.

Uno de ellos fue el que protagonizó Titán al chocar en mano a mano contra JJ Gale. El Inmortal dio cátedra, por lo que no tardó en alzarse con la victoria.

Siguió otro espectacular choque individual, donde Hechicero y Chris Ridgeway se midieron en un choque plagado de técnica. El Alquimista del Ring superó a su oponente luego de una serie de castigos de sumisión.

En el turno semifinal, el Sky Team (Místico y Máscara Dorada) unieron fuerzas con Michael Oku para dar cuenta de TWA (Kieron Lacey y Mark Trew) quienes se reforzaron con Will Kaven. Al término del combate, Místico y Oku se encararon, como preludio a lo que sucedería horas más tarde.

La batalla principal fue un choque de poder a poder entre Último Guerrero y Sha Samuels, donde ambos combatientes se golpearon con todo, aunque al final el de Otro Nivel se impuso con su mayor experiencia.

Los resultados completos son:

CMLL/RevPro «Fantasticamania UK 2025″», 18.10.2025

The Hangar, Wolverhampton, West Midlands, Inglaterra, Reino Unido

1.- Match Relámpago: Esfinge venció a Robbie X

2.- Connor Mills venció a Xelhua

3.- Jay Joshua venció a Difunto

4.- Fuego y Nino Bryant vencieron a Felino Jr. y Okumura

5.- Titan venció a JJ Gale

6.- Hechicero venció a Chris Ridgeway

7.- Máscara Dorada, Místico y Michael Oku vencieron a Kieron Lacey, Mark Trew y Will Kaven

8.- Último Guerrero venció a Sha Samuels