CMLL: Persephone es la representante para Wrestle Dynasty

Para el evento Wrestle Dynasty el CMLL enviará una representante que se medirá a luchadoras de ROH, AEW y Stardom, pero para definir quién será la elegida, se realizó un cuadrangular con elementos de las Amazonas.

Zeuxis, Sanely, Reyna Isis y la joven Persephone, fueron las elegidas por parte de la empresa mexicana para contender con este puesto que las llevará a Japón en enero. De esta forma, las cuatro contendientes se enfrentaron en una lucha sin tregua.

El combate comenzó pronto, con un vuelo de Reyna Isis afuera del ring, comenzaron las acciones en lo que fue una auténtica guerra entre ambas y aunque hubo oportunidades de las cuatro para eliminar a sus rivales, nadie cedió terreno.

Sanely estuvo cerca de eliminar a Zeuxis, pero la Puertorrican Power pudo reaccionar y contestó con un Pack Piledriver para dejar fuera a la mujer del guante negro; sin embargo, Reyna Isis sorprendió con un fuerte castigo para eliminar a Zeuxis.

De esta forma, Isis y Persephone terminaron definiendo el encuentro en un intenso duelo, donde ninguna dejó nada a la suerte y tras unos cuanto minutos más de acción, Persephone conectó un superplex para llevarse la victoria y convertirse en la representante del CMLL en Wrestle Dinasty.

Persephone goes to the Dome at Wrestle Disnasty #CMLL pic.twitter.com/oL5Kh6HeO0

— Donal オビエド (@D_Wrestlingifs) December 14, 2024