CMLL: Neón, fuera de acción por lesión

El Consejo Mundial de Lucha Libre dio a conocer que el luchador Neón estará fuera de acción por algunas fechas debido a una lesión.

► Neón resultó lesionado durante el evento de Viernes Espectacular

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, el CMLL señaló que, al menos durante esta semana, el luchador quedaba fuera de actividad.

Neón sufrió una lesión el viernes 5 de diciembre en el curso de la función de Viernes Espectacular de Arena México. El luchador técnico participó en el turno semifinal de dicho evento, al lado de Templario y Titán enfrentando al bando rudo conformado por Averno, Volador Jr. y Bárbaro Cavernario.

En el curso de las acciones, Neón corrió desde la rampa hacia la tercera cuerda y, al querer realizar su característico Double Jump Moonsault hacia afuera, falló su cálculo y cayó aparatosamente en ringside, golpeándose en varias partes del cuerpo. «El Asteroide del ring» recibó atención médica inmediata y abandonó el ring en camilla, dejando a sus compañeros de equipo en desventaja.

Fue hasta el día de hoy, lunes 8 de diciembre que el CMLL anunció que Neón no competiría en ningún evento esta semana debido a dicha lesión.

Para la función dominical de Arena México, Neón estaba programado en la lucha estelar junto con Máscara Dorada y Místico, pero fue sustuido por Atlantis Jr.

Deseamos un pronto restablecimiento al «Asteroide del Ring» y esperamos su pronto retorno.