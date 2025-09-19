CMLL: Magnus y Rugido establecen un récord

Los Depredadores (Magnus y Rugido) se presentaron el pasado sábado en la Arena Coliseo de la CDMX, donde lograron establecer un nuevo e interesante récord.

► Magnus y Rugido, firmes poseedores del Campeonato Nacional de Parejas

Magnus y Rugido vieron acción en la lucha semifinal de la función presentada en el Coso Coliseíno, donde enfrentaron a Los Dragones (Dragón de Fuego y Dragon Legendario) en la octava ocasión en que expusieron el Campeonato Nacional de Parejas.

Luego de las presentaciones de rigor, monarcas y retadores se enfrascaron en una tremenda batalla donde los combatientes mostraron lo mejor de su arsenal, a lo largo de los casi 17 minutos que duró la refriega.

Al final, fueron los Depredadores quienes impusieron su ley, con lo que lograron establecer un nuevo récord, ya que llegaron a 800 días como Campeones Nacionales de Parejas. Así se consolidan como la tercer mejor dupla de campeones con más días de reinado con este título de más de 40 años de existencia, aunque aún lejos de la mejor marca. Ringo y Cachorro Mendoza lo tuvieron 1029 días y Octagón y La Parka fueron campeones 3110 (registro incierto) antes de que Triple A retirara el título en 2003.

Magnus y Rugido tienen en su poder este campeonato desde el 9 de junio de 2023, cuando se impusieron a la Fuerza Tapatía (Esfinge y Fugaz) en evento celebrado en la Monumental Arena México.

Duranto su reinado, los Depredadores han realizado ocho defensas exitosas, enfrentando a poderosos oponentes como La Ola Negra, Los Divinos Laguneros, El Tríangulo, Los Viajeros del Espacio, entre otros. Es importante destacar que este es su primer reinado en conjunto.

Magnus y Rugido también tuvieron un tiempo en su poder, el Campeonato de Parejas MLW, poniendo fin al segundo reinado de CozyMax (Satoshi Kojima y Okumura) antes de perder los cinturones ante Sky Scrappers (Bishop Dyer y Donovan Dijak).

Los Depredadores han establecido su dominio con el título Nacional de Parejas, por lo que la marca de días en su poder podría aumentar de forma considerable y hasta el momento no se vislumbra quienes puedan destronarlos.