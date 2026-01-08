CMLL anuncia fin de semana internacional con talento de AEW y ROH encabezado por Ricochet

El Consejo Mundial de Lucha Libre anunció oficialmente un fin de semana internacional que reforzará su alianza con AEW y ROH. Las funciones se llevarán a cabo el viernes 16, sábado 17 y domingo 18, con tres eventos consecutivos donde participarán figuras provenientes de las empresas de Tony Khan.

El talento internacional será encabezado por Ricochet, quien tendrá actividad titular, además de otros nombres importantes que ya se han vuelto habituales en las arenas del CMLL gracias a la relación entre ambas compañías.

► Luchas anunciadas hasta el momento

Hasta ahora, el CMLL solo ha confirmado los combates, sin especificar aún en qué fecha se realizará cada uno:

Además, se confirmó la presencia del poderoso equipo Gates of Agony, integrado por Bishop Kaun y Toa Liona, quienes reforzarán el contingente internacional.

El CMLL informó que las fechas específicas de cada lucha se darán a conocer próximamente, por lo que se espera que en los siguientes días se revelen más detalles sobre las sedes y el orden de los combates.

► AEW y CMLL, una alianza cada vez más sólida

La relación entre AEW y el CMLL se ha fortalecido notablemente desde su inicio, al punto de que la presencia de luchadores de la empresa estadounidense en la Arena México y la Arena Coliseo ya comienza a ser una constante. Este fin de semana internacional es una nueva muestra del interés mutuo por ofrecer carteleras de alto impacto y cruces inéditos.