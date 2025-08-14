CMLL designa a Persephone como su representante para el Campeonato TBS en Forbidden Door 2025

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó que Persephone será su representante en la lucha por el Campeonato TBS, programada para el evento AEW x NJPW Forbidden Door 2025. El combate se llevará a cabo el 24 de agosto en Londres, Inglaterra, y contará con la presencia de competidoras de AEW y Stardom.

La designación fue anunciada durante el programa CMLL Informa, donde se reveló que Persephone se enfrentará a Mercedes Moné, actual campeona de AEW, en una lucha de tipo fatal four-way. El combate reunirá a cuatro luchadoras: Moné, Persephone por el CMLL, Alex Windsor como representante de AEW y una competidora de Stardom que aún no ha sido anunciada oficialmente.

El camino hacia Forbidden Door comenzó a definirse el 6 de agosto en AEW Dynamite, cuando Alex Windsor ganó una lucha clasificatoria ante Billie Starkz, Queen Aminata y Skye Blue, asegurando su lugar como representante de AEW en la contienda. Con dos de las cuatro plazas ya confirmadas, la expectativa crece a la espera de conocer quién será la luchadora de Stardom que completará la cartelera.

